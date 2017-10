Manuel Valls interpellé sur Twitter par sa soeur Giovanna au sujet de la situation en Catalogne

Alors que la situation est critique et compliquée en Catalogne, Manuel Valls a profité des réseaux sociaux pour y partager sa pensée. L'ex-Premier ministre, d'origine espagnole, a toujours été contre l'indépendance de la région catalane. Ainsi, l'homme politique a affirmé sur Twitter soutenir l'action du gouvernement espagnol et du Premier ministre d'utiliser l'article 155 de la Constitution. Manuel Valls a publié sur son compte Twitter le message suivant : "Nous devons soutenir la réponse de l'État démocratique espagnol".

Ce tweet a mis le feu aux poudres avec sa sœur, qui lui a répondu, en catalan : "Pour l'amour de Dieu, pour grand-père Magi! Ce n'est pas démocratique et l'article 155 non plus. Depuis quand a-t-on vu un truc aussi brutal que de réprimer les libertés?". Giovanna Valls, habitant en Espagne, y fait référence à "grand-père Magi", qui était rédacteur en chef d'un journal catalan tout en lui reprochant sa position.

Malgré ces différentes prises de position, le frère et la sœur sont pourtant proches. En effet, lors de la sortie de son autobiographie "Accrochée à la vie. Journal d'une renaissance", Giovanna Valls ne tarissait pas d'éloge sur son frère en affirmant au journal le Figaro que "[son] frère a toujours été au courant de ce qui [lui] arrivait".

.