L'état de santé de Johnny Hallyday est-il en train de se dégrader sérieusement ? Le chanteur répond sur Twitter

Face aux nombreuses rumeurs sur son état de santé, notamment relayées par le magazine Voici, Johnny Hallyday a décidé de répondre!

Le magazine a en effet récemment écrit que le chanteur serait "affaibli par la maladie", ou encore "handicapé par une douleur à la jambe", et qu'il ne quitterait "pratiquement plus sa demeure de Marnes-la-Coquette". On pouvait également lire que Johnny Hallyday aurait enregistré un album très rapidement à Los Angeles à cause de son état de santé qui se dégraderait.

C'est donc sur son compte Twitter que Johnny Hallyday, une fois de plus, a tenu à démentir ces rumeurs. On peut y voir une photo de lui au volant d'une voiture, avec la légende "Studio studio et studio. A bientôt les amis".

Un cliqué et quelques mots destinés à rassurer ses fans.