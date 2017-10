Le gros coup de gueule du chanteur Slimane qui affirme avoir été victime de "racisme ordinaire" lors d'un contrôle dans le Thalys

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, c'est un véritable coup de gueule que pousse Slimane. Alors qu'il était hier après-midi de retour de Belgique, il affirme avoir été, dans le Thalys, "victime de racisme ordinaire" lors d’un contrôle policier.

Il explique: "Je suis un peu énervé et surtout triste. Il y a un contrôle du wagon, et tout le monde se fait contrôler. Je donne ma pièce d'identité, mon manager aussi, le policier ne garde que ma pièce et quand je lui demande pourquoi il garde la mienne, il me dit que c'est pour faire des vérifications. Il me dit que c'est un contrôle fait à plusieurs personnes choisies un peu au hasard.." Avant de fustiger: "Et je me rends compte que je suis la seule personne à qui il a pris la pièce d'identité pour la vérifier. Je réfléchis à ce qu'il vient de se passer, puis je regarde un autour de moi et je me rends compte qu'il n'y a que des hommes d'une trentaine d'années d'apparence caucasienne et que je suis la seul personnes avec un faciès et un nom à connotation musulmane. Je commence à me poser des questions, et je me dis que finalement je ne peux pas laisser passer cela, que c'est une sorte de racisme du quotidien et de ségrégation".

C'est à ce moment là que le chanteur décide d'interroger les agents: "Je vais très gentiment leur demander et avec beaucoup de politesse pourquoi je suis le seul à avoir eu ce genre de contrôle, et un me répond qu'il y a des problèmes de fausses cartes d'identité en ce moment, et que ce n'est pas à cause de mon nom ou mon faciès." Slimane raconte alors que le ton est monté d'un cran: "L'agent commence à crier très fort, en disant que je n'ai pas le droit de le traiter de racisme. Je lui réponds que je ne l'ai jamais traité de raciste, mais que c'est la situation qui me fait penser à du racisme. La seule réponse de ces policiers a été avec un tutoiement, bien sûr, "tu devrais te taire sinon je vais te contrôler". Bien sûr, il ne m'a pas contrôlé car il savait je pense qu'il était en tort".

Slimane affirme être habitué à ce type de situation, mais il tient à préciser que malgré ce genre "de contrôles abusifs", il ne "pointe pas du tout du doigt la police française car c'est un métier très difficile et que la plupart des policiers sont des gens formidables qui nous aident à être en sécurité, et font des choses incroyables.". "Cela me rend triste parce que cela arrive trop souvent, que cela devient banal, personne n'a rien dit. Je me suis retrouvé seul avec mon manager face à ces policiers qui m'ont parlé comme si j'étais la dernière des sous-merdes qu'ils avaient rencontrée dans leurs vies. Je ne trouve pas ça normal. Je pense que quand on n'a rien à se reprocher, il ne faut pas avoir peur de pointer du doigt ce genre de comportements car ça banalise un sentiment de différence qui n'est pas normal en France. (...) Ces quelques personnes n'ont pas le droit, sous réserve de porter un uniforme, de nous parler comme si on était des incultes forcément dealeurs de drogue", confie-t-il.