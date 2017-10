L'actrice Anna Faris sort son autobiographie intitulée "Unqualified" et se confie sur sa relation avec Chris Pratt

Anna Faris vient de sortir son autobiographie, "Unqualified", en français "pas qualifiée". L'actrice s'y confie sans tabou et dit être "terrifiée" plutôt qu'heureuse. Elle y parle de chirurgie esthétique, du nombre et des noms des personnes avec qui elle a eu des relations intimes et évoque également des rumeurs de tromperie qui touchent le couple. Alors qu'Anna Faris signait son contrat avec sa maison d'édition il y a un an, l'actrice confie au New York Times qu'elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. En effet, cela fait seulement quelques mois que l'actrice a annoncé sa séparation d'avec son mari depuis 8 ans, Chris Pratt.

Au journal américain, elle confie que "la sortie du livre aurait été terrifiante de toute façon", mais que c'est tout de même plus ardu avec "les nouvelles complications dans ma vie". Elle continue "je n'ai jamais fait ça, je me cachais toujours derrière un personnage". Sur sa rupture, elle affirme que "l'histoire est un peu ennuyeuse. C'est celle de deux personnes incroyablement occupées qui se soucient beaucoup d'un de l'autre mais qui sont devenus vraiment trop occupés".

Elle y raconte aussi les débuts de sa relation avec Chris Pratt, se souvenant notamment du jour où elle a mangé un insecte pour l'impressionner et la façon dont elle a quitté son précédent mari pour l'acteur hollywoodien.

L'actrice de "Scary Movie" partage aussi son expérience sur la célébrité et la manière dont les rumeurs sur l'infidélité de son mari l'ont marquée même si elle savait que celles-ci étaient fausses.

L'actrice, qui joue actuellement dans la série "Mom", dédit ce livre à Chris Pratt, qui y signe une préface, en le remerciant d'être "la meilleure personne" qu'elle connait.

Le New York Times juge le bouquin "de temps en temps cru, désinvolte et sérieux".

