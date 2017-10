EXCLU - Florian Philippot: "Depuis mon départ du FN, j'ai beaucoup de défauts aux yeux de Marine Le Pen" - Regardez

Ce matin, Florian Philippot était l'invité de "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People. L'ex vice-président du Front national a réagi aux propos de Marine Le Pen, tenus jeudi dernier sur le plateau de "L'émission politique" sur France 2. "Il ne souhaitait pas cette refondation. La refondation nécessite d'avoir du courage, de l'humilité, et aussi la capacité de se remettre en cause. Tout le monde n'a pas la force d'âme d'accepter ce processus", expliquait-elle.

"J'ai beaucoup de défauts depuis que je suis parti, j'ai remarqué. Avant, j'en avais un peu moins avant. Ca fait partie des petites attaques personnelles", a déclaré, en exclusivité, Florian Philippot en précisant que "ça ne [le] touche plus". Et d'ajouter : "J'ai tourné la page. Je fais de l'analyse politique, mais pas d'attaques personnelles. Ça ne m'intéresse pas".

Le président des Patriotes a continué : "Quand elle dit 'il choisissait qui venait et avait droit de s'exprimer', Marine Le Pen a cité des magistrats, des experts, des professionnels qui pourront revenir. Je les attends. Ca fait plus d'un mois que je suis parti, je ne les ai pas encore vus envahir les plateaux de TV pour représenter le Front national [...] Je n'ai jamais eu ce pouvoir de dire 'toi tu y vas, toi tu n'y vas pas'".

