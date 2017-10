EXCLU - Découvrez les coulisses de la matinale de Virgin Radio présentée par Camille Combal - VIDEO

Ce matin, "Morandini Live", l'émission présentée par Jean-Marc Morandini sur CNews et Non Stop People, proposait aux téléspectateurs de découvrir les coulisses de la matinale de Virgin Radio. Depuis août 2014, Camille Combal est aux commandes du "Virgin Tonic", entre 7h et 10h.

L'animateur a confié que "le réveil jusqu'à la douche, c'est dur". "Et, une fois la douche prise, c'est un kiff de venir [à la radio]", a-t-il déclaré en précisant qu'il met son réveil le matin à 5h45. Interrogée, son équipe a confié que le matinalier arrive en studio à la dernière minute.

Un sujet de Thomas Mico et Christopher Nunes.

.

Regardez

.