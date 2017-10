Nivéa au coeur d'une polémique à cause d'une publicité pour une crème éclaircissante jugée raciste

Nivéa crée un tollé avec une campagne de publicité diffusée au Nigéria, au Ghana, au Cameroun et au Sénégal. Dans le spot publicitaire, on voit une ancienne miss Nigeria affirmer "J'ai besoin d'un produit en lequel je peux avoir confiance pour restaurer la clarté naturelle de ma peau".

Elle continue "Maintenant, j'ai une peau visiblement plus claire, qui me fait me sentir plus jeune". Au même moment, alors qu'elle se met de la crème Nivéa sur la peau, celle ci s’éclaircit fortement.

Ainsi, le spot publicitaire véhicule l'image qu'une peau claire est synonyme de jeunesse, de bonheur et de beauté pour beaucoup d'internautes, qui la jugent ainsi raciste.

Ce n'est pas la première fois qu'une publicité Nivéa provoque d'aussi vives réactions. En 2011, l'entreprise avait dû s'excuser pour une publicité appelant un homme noir à se "Re-civiliser". En 2017, la marque allemande avait fait des vagues avec une publicité où était inscrit "Le blanc, c'est la pureté", en grand, au milieu de l'affiche.

.