Russie: Une journaliste d'une radio critique du pouvoir poignardée par un inconnu qui s'est introduit dans la rédaction - L'individu a été interpellé

Une animatrice de la radio russe Echo de Moscou, critique du Kremlin, a été poignardée lundi en pleine rédaction par un inconnu qui a été interpellé, dernier exemple d'une longue liste de journalistes indépendants agressés en Russie ces dernières années. Tatiana Felguengauer, rédactrice en chef adjointe de la radio et présentatrice d'une émission populaire du matin, participe régulièrement aux manifestations de l'opposition. Elle a été hospitalisée après avoir été agressée vers 09H45 GMT dans les locaux d'Echo de Moscou, situés en plein centre de la capitale russe. L'assaillant a attaqué le gardien de l'immeuble avant de monter dans la rédaction et de "poignarder dans le cou l'animatrice Tatiana Felguengauer", a déclaré à l'AFP le rédacteur en chef de la radio, Alexeï Venediktov.

"Il semblait viser expressément" cette jeune femme de 32 ans, selon M. Venediktov. "Il y avait beaucoup de sang et elle était en état de choc", a-t-il raconté à la presse. Aussitôt hospitalisée, Tatiana Felguengauer était toujours "dans la salle d'opération" peu après 11H00 GMT, selon la même source. "On nous a dit que sa vie n'est pas en danger". "On n'a aucune idée de qui est cet homme", a-t-il assuré, en précisant que la sécurité de la radio l'avait maîtrisé et remis à la police. Selon les forces de l'ordre, l'assaillant est un ressortissant d'un pays étranger, "mais nous ne savons pas duquel", a indiqué M. Venediktov. "Il n'a rien dit quand il l'a attaquée", a précisé le rédacteur en chef de l'Echo de Moscou, ajoutant que tous ses collègues étaient "sous le choc".

La radio Echo de Moscou, première station libre née en 1990 avant la chute du régime soviétique, était passée sous le contrôle du groupe public gazier Gazprom en 2001, un an après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. La station a néanmoins réussi à rester jusqu'à présent la principale radio russe à offrir des points de vue indépendants, dans un paysage médiatique verrouillé où les grandes chaînes de télévision sont sous contrôle. A la suite de l'attaque contre Tatiana Felguengauer, le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations criminelles dans le pays, a annoncé avoir ouvert une enquête pour "tentative d'homicide" contre un homme de 48 ans, sans plus de précisions.

La police de Moscou a de son côté indiqué disposer d'éléments concernant une "haine personnelle" de l'agresseur contre la journaliste, sans détails. "Ce n'est pas la première fois qu'on attaque un journaliste de l'Echo de Moscou", rappelle M. Venediktov. Une autre journaliste et présentatrice de cette radio, Ioulia Latynina a annoncé cette année avoir quitté la Russie après une série d'agressions visant son domicile et sa voiture. De nombreux journalistes ont été agressés, blessés ou assassinés ces dernières années dans le pays, les enquêtes de police n'aboutissant que très rarement. Selon le Comité pour la protection des journalistes, quelque 58 journalistes ont été tués en Russie depuis 1992.