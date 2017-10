La productrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, annonce quitter la télévision pour Netflix

La célèbre productrice Shonda Rhimes collectionne les succès à la télévision, grâce, entre autres, à ses séries "Grey's Anatomy" et "Scandal". Pourtant, elle affirme ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut comme elle veut. Lors d'un sommet organisé par Vanity Fair, Shonda Rhimes s'est confiée au site Recode. Elle avoua qu'elle a quitté la chaîne ABC pour signer un contrat de 4 ans avec Netflix. Elle qualifia ce contrat de "porte ouverte".

Malgré son nouveau contrat avec Netflix, elle rassura ses fans. Ses six séries actuellement diffusées sur ABC continueront à être diffusés sur la chaîne, il n'y aura aucune incidence sur celles-ci. Cependant, désormais, son équipe de 30 personnes, travaillant pour son entreprise de production Shondaland, et elle travailleront sur des nouveautés pour la plateforme Netflix.

Elle se confia "J'aime la liberté créative qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de restrictions. Il n'y a pas de standard de diffusion ou de pratique. Il n'y a pas de "ça doit être long comme ça", je peux créer quelque chose long d'une heure et demi et je peux créer quelque chose qui dure 15 minutes. Il n'y a pas de "on veut voir plus de ça parce que c'est ce que tu as fait avant"".

La productrice garda cependant le secret sur ses nouvelles créations pour Netflix.

