Australie: George Young, le mentor du groupe de hard-rock AC/DC, est décédé à l'âge de 70 ans

Le groupe de hard-rock AC/DC a annoncé le décès de George Young à l'âge de 70 ans. Frère des deux membres du groupe, Angus et Malcolm, il jouait le rôle de mentor pour les membres du groupe.

Ainsi, c'est sur Facebook que les membres du groupe ont décidé de partager la triste nouvelle, en confiant "c'est dans la douleur que nous annonçons le décès de notre frère bien-aimé et mentor George Young. Sans son aide et ses conseils, il n'y aurait pas eu d'AC/DC. En tant que musicien, compositeur, producteur, conseiller et bien, bien plus, on ne pouvait imaginer un homme plus impliqué et professionnel. En tant que frère, on ne pouvait pas demander mieux.Pour tout ce qu'il a fait et nous a apporté pendant le cours de sa vie, nous nous souviendrons toujours de lui avec gratitude et nous le gardons dans notre cœur".

Né à Glasgow, en Ecosse, il passe son enfance en Australie. Guitariste du groupe Sydney The Easybeats, il co-écrit "Friday on my mind" qui devient un tube international. Il est aussi connu pour avoir produit plusieurs albums du groupe AC/DC dont "High Voltage" et "Dirty Deeds Done Dirt Cheap".

.