DERNIERE MINUTE: Le rappeur Jul vient d'être remis en liberté à Marseille après avoir été arrêté avec du cannabis et une arme à feu dans la voiture

Hier soir, sur l'autoroute A50, une patrouille de la Bac de Marseille a intercepté une voiture signalée en excès de vitesse. Selon La Provence, Jul était au volant du véhicule.

Lors de l'opération, ils découvrent que le passager du rappeur tente de dissimuler une arme de poing. L'homme, âgé de 24 ans, est également en possession d'une petite quantité de résine de cannabis, selon nos confrères.

Au cours de son audition, Jul - qui a passé la nuit en garde à vue dans les locaux de la Bac à Marseille - a indiqué ne pas être au courant de la présence de l'arme dans le véhicule. Un enquêteur indique que cela "reste à vérifier". En revanche, l'artiste "admet avoir pris le volant sous l'emprise du cannabis".

Mise à jour lundi à 19h46

Le rappeur marseillais Jul a été remis en liberté lundi soir, après avoir été intercepté en excès de vitesse sur l'autoroute à plus de 160 kilomètres heure, et sous l'emprise de stupéfiants, a annoncé la police. "L'enquête préliminaire se poursuit" sur "le volet de la possession de stupéfiants, la conduite sous stupéfiant ou le port d'une arme", a précisé la source policière. En mai, le rappeur le plus écouté de l'année 2016 avait été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire pour propos injurieux et atteinte à la vie privée, après avoir cité nommément un fonctionnaire de police dans une de ses chansons.

.