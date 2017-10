Le pilote Jean Ragnotti teste une Alpine A110 sur un circuit pour "Wheeler Dealers France" ce soir sur RMC Découverte - Regardez

Ce soir, à 20h50, RMC Découverte diffusera un nouveau numéro de la seconde saison de "Wheeler Dealers France". Dans ce nouvel épisode, Gerry s'attache à dénicher une Alpine, le modèle de voiture préféré d'Aurélien ! L’Alpine A110 est LA sportive française la plus emblématique. Plus connue sous le nom de « Berlinette », elle proposait à l’époque une expérience de conduite au plus près du sol.

Championne de France, championne d’Europe, championne du Monde des constructeurs sur des tracés mythiques comme le Tour de Corse ou le rallye de Monte-Carlo, c’est une voiture de puriste. La Berlinette n’a été produite qu’à 6.892 exemplaires, ce qui en fait une voiture rare… et chère. Sa côte grimpe de façon exponentielle ! Avec l’arrivée de la nouvelle A110 en 2017, elle n’a pas fini de faire tourner des têtes ! L’exemplaire que Gerry achète est préparée pour le rallye. Gerry veut la remettre dans sa configuration d’origine, c’est comme ça qu’elle séduira les amateurs.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir les premières images de l'émission diffusée ce soir sur RMC Découverte. Sur celles-ci, le pilote Jean Ragnotti teste l'Alpine sur un circuit.



