Audiences Access: Thomas Sotto dans la moyenne haute du "19h" sur France 2 - Le Canal Footbal Club s'envole à plus de 1,7 million

"Sept à huit" reste très puissant sur TF1 en access le dimanche en étant leader avec 3.784.000 personnes et 21,8% de part de marché. En face, Thomas Sotto présentait pour la première fois 19h le dimanche comme joker de Laurent Delahousse et il a réalisé un score dans la moyenne haute du programme avec 1.809.000 téléspectateurs et 9,3% de part de marché.

Du côté de France 5, ce sont 729.000 personnes qui ont suivi C politique, alors que sur Canal Plus, le Canal Football Club s'envole à 19h30 avec 1.765.000 personnes et 7,5% de part de marché.

Du côté de Salut les terriens c'est 746.000 téléspectateurs qui ont regardé la version du dimanche de Thierry Ardisson.