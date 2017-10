INEDIT: Ce soir à 20h55, Jean-Marc Morandini vous raconte 3 faits divers qui se sont déroulés à Rouen pour "Crimes" sur NRJ12 - VIDEO

Ce soir, à 20h55, Jean-Marc Morandini et l'équipe de "Crimes" se rendent à Grenoble pour un nouveau numéro sur NRJ12.

Sommaire

La maison de l´horreur

Le 23 avril 2013, la gendarmerie d´Yvetot et le SAMU de Rouen reçoivent simultanément deux appels au secours. Le premier d´une femme qui vient de voir son voisin s´effondrer en sang sur le rebord de sa fenêtre. Le second d´un enfant, complètement paniqué, qui dit assister au massacre de sa famille. Aussitôt sur place, les services de secours font face à une scène d´horreur. Julie, 31 ans et Bruno, 43 ans gisent dans une mare de sang. Leurs trois enfants, retranchés dans la salle de bains, sous le choc.

Alors, que s´est-il passé dans ce pavillon de la banlieue rouennaise ? Qui est ce mystérieux individu qui a sauvagement attaqué toute une famille ? Et quelles sont les raisons de cet acte abominable ?

Qui a tué le psychiatre ?

Le 17 octobre 2013, dans le centre-ville de Rouen, un psychiatre réputé est retrouvé mort dans l´entrée de son cabinet. Agé d´une soixantaine d´années, il présente de nombreuses plaies par arme blanche. Sur la scène de crime, les policiers rouennais n´ont que très peu d´indices à leur disposition, ils fouillent donc dans l´entourage du médecin pour tenter de trouver qui aurait bien pu lui en vouloir. Un travail de fourmi qui va finir par payer.

Alors qui a tué le psychiatre ? Un proche ou bien un client ? Et comment expliquer un tel acharnement ?

La tuerie de Claville

Le 26 juin 2014, à Claville, au sud de Rouen, Bernard alerte les secours. Il devait récupérer, son fils Dominique, 37 ans, à son domicile mais la maison semble inoccupée. A leur arrivée, les pompiers pénètrent à l´intérieur et sont alors frappés de stupeur. Dans le salon, le corps d´Angélique, 33 ans, la femme de Dominique, git dans une mare de sang. Et dans la chambre parentale ce sont les deux petites filles du couple qui sont retrouvées mortes aux côtés de leur père, inconscient. Quant à Dylan 15 ans, l´aîné de la famille, il est à l´étage, gravement blessé.

Alors qui est responsable de ce massacre ? Que s´est-il passé au sein du pavillon ? Et pourquoi s´en être pris à cette famille normande ?