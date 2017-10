Tout de suite, Morandini Live sur CNews: Coulisses de Camille Combal à la radio- Retour de Broadchurch-Florian Philippot en direct

Pas de vacances pour l'équipe de Morandini Live qui vous retrouve en direct à partir de 11h sur CNews et Non Stop People pour toute l'actualité des média et pour décrypter la communication politique.

Au sommaire

- Dans les coulisses de la matinale de Camille Combal: Les équipes de Morandini Live ont pu suivre Camille Combal pour sa matinale sur Virgin Radio. Découvrez les coulisses du 6/9 de l'un des jeunes animateurs préférés des Français.

- Le retour événement de Broadchurch sur France 2: C'est la série qui booste le lundi soir de France 2 avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Ce soir vous découvrirez l'ultime saison à partir de 21h. Décryptage, extraits et interviews.

- Les rapports complexes entre Florian Philippot et les médias: La semaine dernière, Valeurs Actuelles affirmait que Florian Philippot harcelait les journalistes politiques pour être invité en plateau avant de s'excuser et démentir son information. Mais quels sont les vrais rapports entre l'ex leader du FN et les journalistes ? Lui qui a été l'homme le plus invité de France dans les matinales est-il à la diète médiatique ? Il répondra en direct face à Jean-Marc Morandini.

- Le Zap': Toutes les images clefs qu'il ne fallait pas rater ce week-end