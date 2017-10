Violents incendies en Corse depuis hier: Près de 500 hectares brûlés sur la commune de Ville-di-Paraso - Des dizaines de pompiers mobilisés - Vidéo

Les incendies en Haute-Corse ont déjà détruit au moins 2 000 hectares, d'après un bilan qui a été publié ce matin par France Bleu RCFM.

Dimanche soir, les flammes avaient déjà ravagé quelque 500 hectares, selon la préfecture. Sur place, environ 150 sapeurs-pompiers et 40 gendarmes une vingtaine de véhicules tentent de maîtriser les flammes. Des renforts de Corse-du-Sud sont par ailleurs attendus.

La situation dans les airs est plus difficile: les deux Tracker et les deux Canadair engagés n'ont pu intervenir que ponctuellement du fait des conditions météorologiques défavorables, et ont dû totalement s'arrêter à la tombée de la nuit.

La préfecture a pourtant rappelé, que "l'interdiction de l'emploi du feu avait été décidée à titre préventif", et que cette interdiction avait été prolongée par un arrêté préfectoral.

Les incendies sont attisés par un fort vent avec des rafales à 134 km/h qui ont été constatées à L'Ile-Rousse, 142 km/h au Cap Sagro et 165 km/h au Cap Corse