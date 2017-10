C'est officiel depuis cette nuit: Justin Timberlake sera la tête d'affiche en février prochain de la mi-temps du Super Bowl 2018

La nouvelle a été officialisée cette nuit: Justin Timberlake sera la tête d'affiche en février prochain du spectacle du Super Bowl 2018, la grande finale du Championnat de football américain, a annoncé dimanche la Ligue nationale de football américain (NFL). Une troisième participation. Justin Timberlake, connu pour sa participation au boys band NSYNC et ses succès Cry me a river ou SexyBack, participera pour la troisième fois au spectacle organisé à la mi-temps de la rencontre, l'événement le plus important du calendrier sportif américain.

L'année dernière, Justin Timberlake était également présent au superbowl mais via une publicité diffusée à la mi-temps.

