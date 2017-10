Frayeur hier à Paris: La mairie reconnait "un défaut d’information au regard du caractère exceptionnel du tournage"

Vent de panique sur les réseaux sociaux cette nuit, alors que des bruits sourds se faisaient entendre dans la capitale... Beaucoup ont cru à une fusillade ou des explosions en raison de la menace terroriste qui plane sur Paris. La réalité est en fait beaucoup plus sympathique même si elle a surpris beaucoup de monde.

C'est un feu d’artifice qui a été tiré à minuit aux abords de la tour Eiffel pour le tournage du dernier épisode de la série Netflix "Sense8" dont de nombreuses scènes ont été filmées dans la capitale ce week-end.

eL spectacle pyrotechnique était bel et bien prévu de longue date et t autorisé par la préfecture. La production avait d’ailleurs prévenu les riverains en amont comme le montre ce tweet, mais visiblement tout le monde n'avait pas vu le message...

Mise à jour à 18h00:

Ce lundi, la mairie de Paris a reconnu «un défaut d’information de la part de Ville de Paris et de la Préfecture de Police, au regard du caractère exceptionnel de ce tournage. La Ville de Paris et la Préfecture de Police auraient dû diffuser l’information à plus grande échelle, par exemple sur leurs sites internet ou sur les réseaux sociaux».

«C’est ce que nous avions fait, par exemple, pour l’une des scènes du dernier volet de Mission Impossible, au début de l’été. Un hélicoptère de combat devait survoler Paris : l’information avait été transmise à la presse plusieurs jours avant, qui s’en était fait largement écho, ce qui avait permis de prévenir les Parisiens».