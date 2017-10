Suisse: Un jeune homme de 17 ans a attaqué et blessé hier soir plusieurs personnes avec une hache à Flums dans l'Est du pays

Un jeune homme de 17 ans a attaqué et blessé plusieurs personnes avec une hache dimanche à Flums, dans l'est de la Suisse. Les agressions ont eu lieu sur une place et dans le magasin d'une station-service.

Selon les premières constatations, le jeune homme a agi seul, a précisé la police cantonale.

Peu après 20h00, l'adolescent a d'abord attaqué plusieurs personnes sur la Postplatz. Il a ensuite pris la fuite à bord d'une voiture volée, avec laquelle il a eu un accident. Après s'être échappé à pied, il s'en est pris à d'autres personnes dans une station-service. L'adolescent, un ressortissant letton vivant en Suisse, a été arrêté par des agents qui ont dû faire usage de leur arme à feu, le touchant, a ajouté la police du canton de Saint-Gall.

