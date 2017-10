Prise d'otage en Angleterre: "La police a pris d'assaut le bâtiment et l'homme armé a été arrêté et emmené" - La piste terroriste a été écartée

Fin de la prise d'orages: La police britannique est intervenue dans un bowling situé dans un complexe de loisirs dans le centre de l'Angleterre et interpellé un homme qui retenait deux employés en otage, a annoncé le directeur du bowling.

"La police a pris d'assaut le bâtiment et l'homme armé a été arrêté et emmené", a déclaré à la BBC Mehdi Afshar, directeur du MFA Bowl. Deux employés avaient été pris en otage par cet homme, présenté par le directeur du bowling comme "un petit ami ou un ex-mari de l'un des membres de l'équipe". La police du Warwickshire, qui avait rapidement écarté la piste terroriste, a confirmé l'interpellation d'un homme après que le bowling et les alentours eurent été évacués.

19h41: Le dirigeant du bowling local, Mehdi Afshar a confirmé à la chaîne Sky News, que deux membres du personnel de l'établissement étaient retenus en otage. «Notre priorité est la sécurité de notre personnel et de nos clients», a-t-il ajouté.

19h37: La police a établi un périmètre de sécurité autour du MFA Bowl, un bowling situé dans ce complexe de loisirs. Les personnes présentes ont été invitées à se confiner. « On nous a dit que quelqu’un avait un fusil à pompe à l’intérieur du bowling », a affirmé Sarah Fleming, un témoin, à la chaîne de télévision Sky News.

« Nous étions dans le restaurant Frankie and Benny’s et nous nous sommes confinés, personne ne pouvait entrer ou sortir ». « Puis la police nous a dit qu’il avait des otages », a-t-elle ajouté.

Un autre témoin a dit à la BBC avoir vu des policiers équipés de gilets pare-balles en position autour du bowling, où des véhicules de police stationnaient devant l’entrée.

18h21: La police locale indique qu'il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme

17h57: Toujours très peu d'information de la part des forces de l'ordre. Les témoins évoquent deux ou trois otages.

17h44: Selon le journal local The Coventry Telegraph une trentaine de policiers seraient présents sur place. Plusieurs ambulances sont également arrivées.

17h41: The Coventry Telegraph et la BBC ont recueilli le témoignage d'un père de famille: "Je sortais des toilettes, tout le monde avait disparu. J'ai juste vu un homme avec une arme qui m'a dit de dégager." Le cinéma Odeon, situé juste à côté du bowling a notamment été bouclé. Plusieurs personnes indiquent y être confinés.

17h39: Les premières vidéos de la situation sur place

17h20: Ce que l'on sait

On sait peu de choses à cette heure sur la situation sur place. La police du Warwickshire a annoncé une "situation en cours" au bowling de Bermuda Park de la ville de Nuneaton, dans le centre de l'Angleterre. La police demande sur son compte Twitter d'éviter la zone. Selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, un homme qui aurait pris des personnes en otage mais cette information n'a pas été confirmée de façon officielle. D'importantes forces de l'ordre ont été envoyées sur place et plusieurs dizaines de personnes sont en ce moment confinées dans les salles de cinéma du complexe de loisirs.

17h18: Plusieurs hélicoptères de la police sont arrivés sur place

17h06: La police demande à la population locale d'éviter les lieux

17h04: Les médias locaux précisent que ce lieu est particulièrement fréquenté le dimanche

16h51: Plusieurs voitures de police sont sur place

16h43: La totalité du complexe de loisirs a été bouclé et en particulier le cinéma dans lequel plusieurs personnes sont réfugiées.