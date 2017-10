Audiences Access : '50 Mn Inisde" sur TF1 prend le large face à Nagui sur France 2 - Thierry Ardisson frôle le million sur C8

Hier soir en access, TF1 domine la tranche horaire même si 50 Mn Inisde reste sous les 3 millions de téléspectateurs. Le programme a attiré 2.963.000 personnes et 18,8% de part de marché alors que à la même heure le jeu de Nagui fait 2.298.000 et 13,9%. Entre les deux chaines, c'est le 19/20 de France 3 qui est venu se glisser avec 2.582.000 personnes et 15% de part de marché.

Dans la guerre des talks "C l'hebdo" est à 636.000 personnes et 4% de part de marché alors que Thierry Ardisson frôle le million de téléspectateurs avec 954.000 téléspectateurs et 5,2% de part de marché.