Sondage: Malgré son intervention télé il y a une semaine sur TF1, la popularité d'Emmanuel Macron repart à la baisse

La popularité d'Emmanuel Macron à nouveau en baisse en octobre après une embellie le mois précédent, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

Avec 42% d'opinions favorables, le chef de l'État ne parvient pas à confirmer le regain de popularité de cinq points enregistré en septembre et les Français interrogés mécontents de son action restent majoritaires (56%, +3).

Depuis son entrée en fonction au mois de mai, la cote d'Emmanuel Macron a chuté de 20 points.

Elle se situe à présent au même niveau que celle de son prédécesseur François Hollande à la même époque (42%).

Le baromètre de popularité a été réalisé en ligne et par téléphone du 13 au 21 octobre auprès de 1.938 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. L'enquête six mois après la présidentielle a été conduite en ligne du 13 au 18 octobre, auprès de 1.908 personnes inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est chaque fois de 1 à 2,2 points