Danse avec les stars: Vincent Cerutti et sa partenaire Katrina Patchett premiers éliminés de la saison en direct hier soir sur TF1

Il faut croire que "Danse avec les stars" ne porte pas bonheur à Vincent Cerutti. L'ancien animateur de l'émission est en effet le premier éliminé de la saison. Lors de cette émission spéciale, Vincent Cerutti a raconté le jour où il est devenu papa.

"Devenir parents, c'est une remise en question immédiate. Abbie m'a donné une force. Je me sens plus serein que je ne l'étais par le passé", a-t-il confié. C'est sur le titre Millésime de Pascal Obispo que Vincent Cerutti et Katrina Patchett ont dansé. Mais il les juges n'ont pas apprécié son manque de technique et ils l'ont dit même si ils ont tenté d'atténuer leur jugement en précisant qu'il avait progressé depuis la semaine dernière.

A la fin du programme, vers 23h30, ce sont finalement Vincent Cerutti et sa partenaire Katrina Patchett qui ont été éliminés.

Vincent Cerutti a réagi avec ces mots: "J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Le vrai Vincent Cerutti, vous l'avez vu au cours de ces deux semaines".

.