David Ginola: "Ce n'est pas M Pokora qui m'a sauvé la vie lors de mon arrêt cardiaque. C'est la presse qui a monté ça..." - Regardez

David Ginola était hier l'un des invités de Thierry Ardisson dans "Salut les terriens" et il a révélé la vérité sur son malaise cardiaque à Cannes en mai 2016 alors qu'il jouait au foot.

"En réalité on a dit beaucoup de choses fausses sur cette affaire et ce n'est pas du tout M Pokora qui s'est occupé de moi mais deux garçons qui m'ont fait un massage cardiaque puis j'ai été pris en charge par les pompiers. J'ai ensuite été opéré. C'est la presse qui ensuite a monté une histoire avec M'Pokora car c'était plus vendeur. Et je crois que lui même a beaucoup souffert de cette histoire car il ne savait pas répondre aux gens qui lui disaient bravo pour une action qu'il n'avait pas faite."

