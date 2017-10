Clémentine Célarié n'est pas convaincue par l'opération #balanceTonPorc: "Il vaut mieux aller porter plainte à la police" - Regardez

Clémentine Célarié était hier l'invitée de l'émission "Une case en +" diffusée par Canal Plus. Invitée à s'exprimer sur la campagne "Balance ton porc" l'actrice a estimée que ce n'était sans doute pas la bonne méthode et que si on avait vécu quelque chose de traumatisant, il fallait plutôt aller porter plainte et confier l'affaire à la justice.

Regardez