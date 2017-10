Un candidat de Secret Story menacé de licenciement par son employeur pour "absence injustifiée" depuis son entrée dans le programme

Jordan participe cette saison à l’émission Secret Story qui est diffusée sur la chaîne NT1. D'abord présenté par la production comme un ancien bûcheron, puis comme chauffeur de camion, le jeune homme est en réalité... conducteur de bus et de tram chez Transvilles, le réseau de transports du Valenciennois.

La Voix du Nord raconte ce matin que Jordan avait demandé, à partir du 5 septembre, un congé sans soldes, mais il a été refusé par son employeur. Malgré tout, Jordan a décidé de participer à l'émission et il ne s'est donc pas présenté à son travail depuis le début du mois de septembre... Et pour cause, il est enfermé dans la maison des secrets de NT1 !

"Tout le monde doit être sur le pont le jour de la rentrée, explique-t-on chez Transvilles, son employeur. C’est une question d’exemplarité. Sinon tout le monde fait ça, pour aller à la pêche, à la chasse…"

Lundi, un conseil de discipline statuera sur son cas. Motif invoqué : absence injustifiée.

