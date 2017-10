EXCLU AVANT PREMIERE: Jérémy Ferrari dézingue les politiques: "Manuel Valls est tombé dans le ridicule, il est prêt à tout pour exister" - VIDEO

Ce dimanche à 9h30 sur LCI, Jérémy Ferrari sera l'invité de « L’Entretien d’Audrey ».

Et face à Audrey Crespo-Mara, l'humoriste et comédien n'épargne pas les politiques. Durant cet entretien, tout le monde va y passer, dont Emmanuel Macron, Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen…

Concernant Manuel Valls, il déclare: "Il est uniquement habité par ses ambitions personnelles. Et en ce moment, pour avoir encore un tout petit poste de rien, juste exister en fait, il est prêt à tout! Il est tout de même tombé dans le plus profond ridicule!"

Jérémy Ferrari en profite pour préciser qu'il ne vote pas, "puisqu'on ne comptabilise pas le vote blanc. Je n'ai voté ni au 1er ni au 2ème tour.".

Emmanuel Macron n'est pas non plus épargné: "Ce mec, c'est l'exemple typique qui nous montre que ce sont les banques et c'est le capitalisme qui dirige nos pays! (...) Il est sorti d'une boîte en carton "Fabrication de président de la République". C'est l'ami des puissants, l'ami des riches."

