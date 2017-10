Jean-Marc Morandini à TF1: "Arrêtez d'interdire à vos animateur de venir car on est devant LCI ! Ils ont toujours été bien reçus" - Vidéo

Une nouvelle fois hier dans Morandini Live diffusé en direct à 11h sur CNews et Non Stop People, Jean-Marc Morandini a lancé un appel à TF1 pour que la direction autorise ses animateurs en venant en plateau.

Pour mémoire, après de bons rapports au lancement de l'émission, la direction de TF1 a décidé d'interdire à ses animateurs de venir en plateau pour "protéger" LCI qui était leader jusque là à cette heure mais qui se retrouve battue à plusieurs reprises depuis le lancement de Morandini Live. Selon les propos rapportés en interne par plusieurs personnes de la chaîne, la direction affirme "ne pas vouloir envoyer ses animateurs et ses journalistes dans une émission concurrente de sa chaîne info et lui donner les moyens de progresser encore plus vite3.

De son côté Jean-Marc Morandini a précisé: "Cela fait 20 ans que je reçois des animateurs de TF1 à la télé et à la radio, cela s'est toujours très bien passé"

Regardez