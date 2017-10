Audiences: La nouvelle émission d'Arthur diffusée sur TF1 à 23h40 a attiré 1.176.000 personnes pour son lancement

Hier soir TF1, lançait la nouvelle émission d'Arthur en deuxième partie de soire "pas de ça entre nous".

Dans ce nouveau talk-show, Arthur et une bande d'humoristes vont passer au crible des invités de prestige. Pendant plusieurs jours, Arthur et son équipe ont espionné leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ils s’apprêtent à ressortir des dossiers que certains penser enterrés à jamais…

Pour la première, l’animateur s’est entouré de Cartman, Geremy Credeville et Viktor Vincent. A sa table, il reçoit également Jérôme Commandeur, Arnaud Ducret, Shy’m, Issa Doumbia, Philippe Lacheau et Tarek Boudali.

Pour ce pemier numéro diffusé à partir de 23h40, Arthur a attiré 1.176.000 personnes et 19,2% de part de marché.

En face, sur M6, le numéro de NCIS à 23h30 attire un peu plus d'un million de téléspectateurs et le deuxième à minuit 30 est à 662.000 personnes.