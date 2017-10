Audiences: Succès pour le premier 20h de Thomas Sotto sur France 2 qui talonne le journal d'Anne-Claire Coudray sur TF1

Il y a seulement un peu plus de 100.000 téléspectateurs d'écart entre le journal de TF1 et celui de France 2 hier soir. C'est un beau succès pour Thomas Sotto qui prenait pour la première fois les commandes du journal sur la chaîne publique et qui a attiré 4.665.000 et 21,9% de part de marché alors qu'en face Anne-Claire Coudray était à 4.788.000 et 22,8%.

A noter que Thomas Sotto va présenter les journaux de 20h tout le week-end mais également 19h le dimanche pendant les vacances de Laurent Delahousse.