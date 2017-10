Grève: Plusieurs éditions des quotidiens régionaux Ouest-France, Courrier de l'Ouest et Maine Libre ne paraissent pas aujourd'hui

Plusieurs éditions des quotidiens régionaux Ouest-France, du Courrier de l'Ouest et du Maine Libre ne paraissent pas aujourd'hui en raison d'un appel à la grève de deux syndicats du Courrier de l'Ouest pour réclamer une revalorisation salariale.

Les quatre éditions du quotidien angevin en Maine-et-Loire, les trois éditions du Maine-Libre ainsi que les éditions d'Angers et de la Sarthe de Ouest-France ne paraîtront pas en raison de l'appel lancé par les syndicats Filpac-CGT et le SNJ. Selon un communiqué conjoint des syndicats, l'appel a été suivi ce vendredi par la moitié des journalistes du Courrier de l'Ouest et par 100% du service de nuit à la rotative du centre d'impression d'Angers, lequel édite les neuf éditions concernées.

"Contrairement à ce que notre direction nous avait laissé entendre lors des négociations annuelles obligatoires, l'augmentation des indices salariaux décidée mercredi par le Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) n'aura aucune incidence pour la grande majorité d'entre nous. Il y avait pourtant une attente forte et cette fois-ci les gens en ont marre", a déclaré à l'AFP Yohann Lévêque, délégué Filpac-CGT du Courrier de l'Ouest.

"On connaît les difficultés de la presse mais nous sommes un journal en bonne santé", a-t-il ajouté. Côté direction, on explique avoir déjà répondu aux revendications salariales ces dernières années. "Les primes d'intéressement et de participation dérogatoires ont représenté 8% des résultats de l'entreprise", souligne Marc Dejean, directeur général délégué des Journaux de Loire, filiale du groupe Sipa-Ouest-France qui chapeaute Le Courrier de l'Ouest et Le Maine-Libre, évoquant "une grève incompréhensible". "Nous la condamnons très vivement car elle va pénaliser nos lecteurs, nos clients et donc nos entreprises dans un contexte difficile tant pour la publicité que pour la diffusion de nos titres", a ajouté Marc Dejean, pointant "des pertes induites de chiffre d'affaires de 70.000 euros pour le Courrier de l'Ouest et 35.000 euros pour le Maine-Libre.

Au total, selon la direction, ce sont près de 150.000 exemplaires des 3 journaux concernés qui ne seront pas diffusés ce samedi.

