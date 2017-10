Ariane Fornia, fille d'Eric Besson, qui accuse Pierre Joxe d'agression, a témoigné hier soir dans Quotidien sur TMC - Vidéo

La fille d'Éric Besson accuse Pierre Joxe, ancien ministre sous François Mitterrand, de l'avoir agressée sexuellement. Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson, raconte la scène où l’ancien ministre Pierre Joxe l’a agressée sexuellement en 2010.

Dans son post de blog, celle qui est écrivaine, évoque trois agressions. "Une par un ami, une par un inconnu et une par un ancien ministre. C'est celle-ci sur laquelle tout le monde se concentre. C'est normal car l'homme en question est considéré comme un symbole. C'est une statue vivante, qui a occupé plusieurs postes très importants, auréolé d'un grand nombre de décorations, qui a été le premier flic de France", raconte-t-elle. Et d'ajouter : "Il devait incarner la sécurité, l'ordre, la protection. Que cet homme-là m'ait agressée, cela interpelle tout le monde".

Invitée hier de Quotidien sur TMC, la jeune femme a confirmé ses propos malgré les démentis de Pierre Joxe: "Le fait qu'il démente ne m'étonne pas. Dans toutes ses dénégations, il y a un élément sur lequel je le crois, c'est quand il dit ne pas me connaître. Je vous le confirme, il ne me connaissait pas, assure-t-elle. Il ne savait pas qui j'étais, il ne connaissait pas mon prénom. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon corps et c'est pour ça qu'il m'a tripotée"

