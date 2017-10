Regardez le début du premier journal de 20h de Thomas Sotto sur France 2, c'était hier soir - VIDEO

A 20h, les téléspectateurs de France 2 ont pu découvrir un nouveau présentateur à la tête des journaux du week-end : Thomas Sotto. Le journaliste est le joker de Laurent Delahousse, pour les journaux de 20h du vendredi, samedi et dimanche. Jusqu'à présent, le titulaire des JT du week-end était remplacé par Leïla Kaddour.

"Personne ne prend la place de personne. Quand ils m'ont fait venir, on m'a expliqué qu'il y aurait des remplacements de Laurent", a déclaré Thomas Sotto à Jean-Marc Morandini, ce matin, dans "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People.

Pour mémoire, depuis la rentrée, le journaliste présente également le magazine "Complément d'enquête".

