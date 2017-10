Agression: Plusieurs femmes accusent sur le site Médiapart le député et ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle

Plusieurs femmes témoignent vendredi sur le site Mediapart de comportements déplacés du député Jean Lassalle, ancien candidat à l'élection présidentielle. La première à avoir dénoncé de tels agissements est Julia Castanier, ancienne attachée parlementaire, qui a raconté, dans un tweet sous le mot-clé #balancetonporc, avoir été victime d'une main aux fesses de la part du député des Pyrénées-Atlantiques.

«J’étais devant la Poste de l’Assemblée qui se trouve sur le trajet pour aller dans l’hémicycle, raconte-t-elle à Mediapart. Jean Lassalle, en passant, me met la main aux fesses et s’en va. Moi, je n’ai rien dit, j’étais complètement interloquée. En plus, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, et ce n’est arrivé qu’une seule fois. On ne s’est jamais parlé après.»

Plusieurs autres femmes livrent dans l'article de Mediapart leur expérience. Karine Berger, ancienne députée socialiste, pointe les remarques déplacées systématique et la «drague lourde» de Jean Lassalle, qu'elle qualifie de «député le plus gluant».

Une autre ex-élue, Colette Capdevielle, décrit un épisode dans les sanitaires collectifs d'un bâtiment de l'Assemblée, lors duquel Jean Lassalle l'a invitée à venir prendre sa douche avec lui.