Affaire Gilbert Rozon: C8 va déprogrammer en urgence une émission d'humour qui était prévue la semaine prochaine autour de Juste pour rire

En raison de l'affaire Gilbert Rozon, C8 vient d'annoncer dans un communiqué qu'elle a décidé de déprogrammer l'émission "Humoristes engagés / Juste pour rire", qui était prévue vendredi prochain en prime-time.

"Pour sa 35e édition, le gala JUSTE POUR RIRE s’engage et décrypte la société et les médias à sa manière. Sont réunis autour de Jean-Luc Lemoine : Anne Roumanoff, Blanche Gardin, Kyan Khojandi, Francis Cloutier, Anthony Kavanagh, Tony Saint-Laurent, Laurent Paquin, Roman Frayssinet, Franky Laff, Yassine Belattar et Cartman qui affirmeront haut et fort leurs idéaux", expliquait alors la chaîne lors de l'annonce du programme.

Par conséquent, l'émission est remplacée par le jeu "Guess My Age - Spécial célébrités", présenté par Jean-Luc Lemoine.

