Victime d'un problème technique en plein concert, Katy Perry est restée coincée dans les airs à plusieurs mètres de hauteur! - VIDEO

Lors de sa tournée intitulée "Witness Tour", à Nashville, la chanteuse Katy Perry a été victime d'un petit incident technique.

En effet, la star, habituée aux spectacles impressionnants et emplis d'acrobaties, est restée coincée plusieurs mètres au dessus du sol en plein concert.

Pourtant, la chanteuse de "Teenage Dream" a su garder son calme et en a même plaisanté, en affirmant "c'est la première fois que je suis coincée dans l'espace!". Et de poursuivre: "Je pourrais restée coincée pour toujours! Est ce que je dois raconter une blague? Une histoire? Dois-je chanter une autre chanson?". La chanteuse s'est notamment adressée à son équipe, qui lui a semble-t-il répondu grâce à une oreillette: "ils m'ont dit qu'ils vont me descendre, la voix dans ma tête m'a dit qu'ils allaient me descendre". La plateforme sur laquelle Katy Perry était coincée a pu redescendre et la chanteuse a dû sauter dans la foule pour pouvoir retrouver la terre ferme.

Katy Perry a alors pu reprendre le court normal de son concert.

