Un an après sa mort, George Michael de retour à titre posthume avec deux albums cultes

Sony, la maison de disque du défunt George Michael, a annoncé la sortie de deux albums du chanteur.

Le premier est une réédition de son disque "Listen Without Prejudice", qui était en tête du top 50 en Angleterre au moment de sa sortie en 1990. Cet album fût un véritable succès pour le chanteur décédé il y a un peu moins d'un an et s'est vendu à huit millions d'exemplaires.

Le deuxième opus annoncé est l'enregistrement du concert appelé "Unplugged" organisé par MTV, en 1996. Il n'a jamais été commercialisé mais nombre d'internautes ont essayé de le pirater.

Le dernier projet concernant l'ex-chanteur de Wham! depuis son décès est la sortie en septembre du titre "Fantasy" en version remixée par le producteur Chic Nile Rodgers. George Michael avait, de son vivant, lui même travaillé sur ce projet.

Les deux albums sont disponibles dès aujourd'hui.

.