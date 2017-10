Affaire Gilbert Rozon: Le comité Juste pour rire publie un communiqué et annonce une prochaine restructuration

Le producteur canadien Gilbert Rozon, juré de "La France a un incroyable talent" et fondateur du festival Juste pour rire de Montréal, était éclaboussé hier par des accusations d'agression sexuelle qui l'ont forcé à quitter ses fonctions. "Ebranlé par les allégations me concernant, je souhaite consacrer tout mon temps à faire le point. A toutes celles et ceux que j'ai pu offenser au cours de ma vie, j'en suis sincèrement désolé", a-t-il écrit sur Facebook.

Hier, dans la soirée, le bureau français du festival Juste Pour Rire a tenu à réagir pour la première fois aux accusations. "Le bureau Juste pour rire France [...] ne peut cacher son désarroi", débute le communiqué en précisant avoir "pris connaissance de la démission de Gilbert Rozon et prend acte de cette décision".

"Devant la gravité des accusations et de la situation, nous tenons à rappeler que le bureau français de Juste pour rire se compose aujourd'hui de près de 30 salariés, femmes et hommes, passionnés par leur métier et entièrement dédiés à leur mission", continue le texte en indiquant une prochaine restructuration du groupe.

"L'équipe de Juste pour rire France et ses artistes souhaitent maintenant continuer à travailler dans la sérénité et demandent à ce que tout amalgame ne prenne pas le dessus sur le travail de la justice", conclut le communiqué.

