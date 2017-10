Alain Finkielkraut réagit à la dernière Une de Valeurs Actuelles sur laquelle il apparaît: "L'idée que je sois muselé est complètement stupide" - VIDEO

Hier soir, après "L'émission politique", Léa Salamé présentait "L'émission politique, la suite" sur France 2. Sur son plateau, la journaliste a notamment reçu Alain Finkielkraut. L'occasion de lui demander ce qu'il a pensé de la dernière Une de "Valeurs Actuelles" où il est muselé avec du scotch aux côté d'Eric Zemmour et de Michel Onfray (voir ci-dessous).

"Merci de me donner l'occasion d'une mise au point. C'est important", a débuté le philosophe. Et de continuer : "Je suis contacté par un journaliste de 'Valeurs Actuelles', qui me dit qu'il veut réaliser une enquête sur les intellectuels qui critiquent Emmanuel Macron. Je dis que je n'appartiens à aucun groupe. Mon opinion est beaucoup plus nuancée".

Alain Finkielkraut explique avoir été "surpris par cette Une". "Elle est mensongère. Surtout, l'idée que je sois muselé est complètement stupide. Je ne suis pas embrigadé. Je ne suis évidemment pas bâillonné, même s'il m'arrive de comparaître devant des tribunaux médiatiques, j'ai toujours la parole. Je peux m'exprimer", a-t-il conclu.

