Tout de suite Morandini Live sur CNews: Affaire Gilbert Rozon - Spécial adieux de Michel Sardou - Thomas Sotto pour son 1er 20h

A 11h, Morandini Live sera en direct sur CNews et Non Stop People pour décrypter l'actu média et la communication politique.

Un sommaire très riche en ce vendredi:

- Affaire Gilbert Rozon: Enquête et reportage sur les conséquences de la décision d'M6 de ne pas diffuser "La France a un incroyable talent"

- Spécial les adieux de Michel Sardou: Images inédites et invités avant la dernière émission de Michel Sardou demain soir sur France 2. La star de la chanson a décidé de faire ses adieux au public

- Thomas Sotto en direct pour son premier 20h ce soir sur France 2: Il va prendre les commandes de l'un des plus gros journaux de France . Dans quel état d'esprit est-il ?

- Les 30 ans de TV Mag: Le plus gros journal télé fête son anniversaire aujourd'hui. Le directeur de la rédaction sera en direct sur notre plateau