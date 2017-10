L'humoriste Tomer Sisley accusé d'avoir plagié des sketchs d'humoristes américains pour l'un de ses spectacles - Regardez

Le compte Copycomic sur Youtube a publié deux vidéos mercredi dernier qui s'intéressent aux similitudes entre le spectacle "Stand-up" de Tomer Sisley et de nombreux sketches d’humoristes américains. Copycomic a publié deux vidéos, de sept minutes chacune (voir ci-dessous).

L'acteur aurait traduit de l'anglais au français les blagues de certains comiques américains, dont Robin Williams et Nick Swardson. Tous les sketches qui auraient été copiés étaient dans une émission américaine appelée "Comedy Central Presents". Le but de cette émission, diffusée de 1999 à 2003, était de présenter de nouveaux talents. Le spectacle de Tomer Sisley date de l'année 2006.

L'auteur du montage s'est confié à 20 minutes, et il explique : "Je suis fan de stand-up et quand j’ai vu le spectacle de Tomer Sisley, à l’époque, certaines blagues m’avaient paru très familières. Avec le temps, je me suis rendu compte que je les avais simplement déjà vues". Il continue : "En copiant les visuels, il prouve qu’il a vu ces sketches".

Aux etats-Unis, le plagiat peut s'avérer lourd de conséquences. L'humoriste Carlos Mencia a vu sa carrière ralentir après des rumeurs de plagiat en 2007 et Amy Schumer, ayant subi les mêmes rumeurs, s'est dit prête à utiliser un détecteur de mensonges pour laver son honneur.

