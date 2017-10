En 20 ans, les pratiques de lecture des jeunes ont très peu changé, selon une étude

La génération actuelle d'adultes lisait autant étant enfant que celle d'il y a 20 ans, avec une proportion de lectrices toujours bien plus élevée que celle des garçons, selon une étude comparative du magazine J'aime Lire. Le magazine jeunesse, qui célèbre cette année ses 40 ans, a conduit pour l'occasion le même sondage à vingt ans d'intervalle.

En 2017 comme en 1997, environ la moitié (52%) des personnes interrogées déclarent avoir lu lorsqu'ils étaient jeunes, selon ce sondage TNS Sofres mené auprès d'un échantillon de 1043 personnes représentatives de la population de 25 ans et plus.

Comme en 1997, où 41% des femmes disaient lire souvent quand elles étaient jeunes contre seulement 19% des hommes, l'écart est toujours significatif en 2017 : 40% des femmes pour 18% des hommes disent avoir lu souvent dans leur jeunesse. Du côté des changements, les parents s'investissent davantage dans les lectures de leurs enfants : 63% des parents ayant au moins un enfant entre 7 et 12 ans proposent à leurs enfants des livres qu'ils ont aimés au même âge. Ils n'étaient que 48% en 1997.

Les types de lectures ont également évolué, avec une percée de la bande-dessinée : pas du tout citée en 1997, elle l'est pour 5% des français en 2017, et monte à 9% chez les 25-30 ans.

"Enfin, la bande dessinée est reconnue comme un genre littéraire à part entière, et pas seulement destinée à un public de +mauvais+ lecteurs! Elle a ses festivals, ses auteurs cultes, ses sous genres (la ligne claire, le manga...)", s'enthousiasme Delphine Saulière, rédactrice en chef du petit mensuel rouge.

En 1997, les grands classiques comme Jules Verne (8% des répondants citaient l'auteur ou un de ses ouvrages) et la Comtesse de Ségur (6%) arrivaient en tête du palmarès des livres les plus cités, aux côtés d’œuvres plus populaires comme le Club des Cinq (6%) et les romans de La Bibliothèque Rose (10%).

Vingt ans plus tard, les séries de la Bibliothèque Rose prennent la tête du palmarès avec 17% (dont 12% pour le seul Club des Cinq) mais décrochent chez les moins de 35 ans.

La Bibliothèque Verte (5% des répondants), les albums de Martine (4%) et la collection Chair de Poule lancée en 1995 (1% au total, 4% sur les moins de 35 ans) intègrent le palmarès, comme la série Harry Potter, dont le premier tome est paru en France en 1998, citée par 9% des 25-30 ans contre 1% toutes générations confondues.

.