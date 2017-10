Mark Ruffalo jouera dans une toute nouvelle série HBO appelée "I Know This Much Is True"

HBO a réussi à recruter l'acteur Mark Ruffalo pour sa nouvelle série intitulée "I Know This Much Is True". La série, adaptée d'un d’un livre de Wally Lamb, comportera huit épisodes et sera réalisée par Derek Cianfrance. Il jouera les rôles de deux jumeaux dans la dernière moitié du XXe siècle et en sera le producteur exécutif.

HBO a l'habitude de recruter dans ses rangs des acteurs de cinéma, tels que Matthew McConaughey qui avait joué dans la série à succès "True Detective". La chaîne américaine compte, dans ses programmes, de nombreuses séries à succès comme "Game Of Thrones" et "Veep".

Aucune date de diffusion n'a été annoncée.

