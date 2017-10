Audience: Record pour "Morandini Live" hier sur CNews très largement devant LCI une nouvelle fois

Hier, mercredi, "Morandini Live" diffusée en direct sur CNews et Non Stop People, a réalisé une des meilleurs audiences depuis son lancement devançant très largement LCI.

CNews a en effet attiré plus de 70.000 téléspectateurs à 11h alors que LCI doit se contenter de 40.000 personnes. "Morandini Live" recevait Henri-Jean Servat, Jean-Luc Azoulay et Ghyslaine Pierrat, spécialiste de la communication politique.

