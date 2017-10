Une star de "Borgen" sera l'égérie de la première édition du festival de séries de Cannes, "Canneseries"

La danoise Sidse Babett Knudsen sera la marraine du futur festival international de séries de Cannes, dénommé "Canneseries". L'ex-ministre de la Culture Fleur Pellerin, qui préside l'association organisatrice de Canneseries, a annoncé cette nouvelle lors d'une conférence de presse au Mipcom, le marché international des contenus audiovisuels.

L'ancienne ministre explique que Sidse Babett Knudsen, connue pour ses rôles dans "Borgen" et "Westworld", "incarne l'alchimie que nous essayons de créer à "Canneseries", entre de l'oeuvre d'auteur et des séries de référence". Elle ajoute que l'actrice danoise est "l'incarnation d'une exigence artistique et de la capacité à toucher un très large public".

La première édition de ce festival se tiendra du 4 au 11 avril 2018 sur la Croisette, soit un mois avant le Festival de Cannes.

Y seront organisés des projections de séries, une compétition internationale au sein du Palais des Festivals, une compétition réservée aux webséries et un forum professionnel permettant aux créateurs de séries de présenter leurs projets à des diffuseurs.

