Le fils de Michaël Schumacher rêve de courir en Formule 1: "J'essaie de me préparer le mieux possible à mon avenir"

Mick Schumacher a avoué à l'agence allemande SID, filiale sportive de l'AFP, "mon but est toujours la F1". Le jeune homme de 18 ans, qui concourt en F3, n'est monté qu'une seule fois sur le podium lors d'une première saison mitigée. Le fils du septuple champion du monde termine à la douzième place du classement général.

Pour autant, lorsqu'il est questionné sur d'autres jeunes hommes qui ont déjà accédé à la Formule 1, tels que Lance Stroll qui a lui aussi 18 ans, il ne se démonte pas. Ainsi, le fils de Michaël Schumacher affirme aux journalistes "Je me concentre sur moi-même et je ne regarde pas les autres pilotes. Chacun progresse à son rythme, ce n'est pas comparable".

Mick Schumacher explique "Je fais un pas après l'autre et j'essaie de me préparer le mieux possible à mon avenir". Il ajoute que "lorsque je sentirai que je suis prêt, je ferai le pas, mais d'abord il faut que je fasse mes preuves".

"J'ai attaqué ma première saison de F3 avec l'objectif d'apprendre le plus possible. C'est ce qui s'est passé cette année, et j'en suis vraiment content. J'essaie de m'améliorer dans tous les domaines" conclut-il.

