Selon le dernier classement Forbes, Bill Gates reste l'homme le plus riche de la planète - La fortune de Donald Trump a fondu de 600 millions de dollars

Selon un nouveau classement du magazine Forbes, Donald Trump a vu sa fortune fondre de 600 millions de dollars. Ce classement classe, comme à son habitude, Bill Gates en première position. La fortune du fondateur de Microsoft atteint 81 milliards de dollars, 8 milliards de plus que l'année dernière. Sur le podium, il est suivi du patron de Amazon, Jeff Bezos et l'investisseur Warren Buffett. Sans surprise, les milliardaires les plus riches des Etats-Unis d'Amérique sont issus du milieu informatique.

Loin derrière, le président Trump est à la 248ème place du classement, avec une fortune de 3,1 milliards de dollars, en baisse depuis l'année dernière. Cependant, sa fortune est difficile a estimé, entre autres parce que le millionnaire ne veut pas publier ses déclarations d'impôts et que la holding familiale, la "Trump Organization" n'est pas cotée en bourse.

Le magazine rajoute que la fortune de Donald Trump est principalement constituée de biens immobiliers à Manhattan alors que la valeur des propriétés de luxe y est en chute.

Aucune femme n'apparaît dans les dix premiers du classement. Alice Walton, héritière de la chaîne de magasins Wal-Mart, occupe la 13ème place avec une fortune estimée à 38,2 milliards.

Découvrez le classement des dix Américains les plus riches selon le magazine Forbes:

1. Bill Gates, fondateur de Microsoft, 89 milliards de dollars

2. Jeff Bezos, PDG de Amazon, 91,5 milliards de dollars

3. Warren Buffett, investisseur, 78 milliards de dollars

4. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, 71 milliards de dollars

5. Larry Ellison, fondateur de Oracle, 59 milliards de dollars

6. Charles Koch, cofondateur de Koch Industries, 48,5 milliards de dollars

7. David Koch, cofondateur de Koch Industries, 48,5 milliards de dollars

8. Michaêl Bloomberg, fondateur de Bloomberg LP, 46,8 milliards de dollars

9. Larry Page, cofondateur de Google, 44,6 milliards de dollars

10. Sergey Brin, cofondateur de Google, 43,4 milliards de dollars

.