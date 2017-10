France 3 rendra hommage à l'actrice Danielle Darrieux ce soir à 20h55 en diffusant le film "Pièce montée"

L'actrice légendaire du cinéma français Danielle Darrieux est décédée mardi à 100 ans à son domicile dans le nord-ouest de la France. Son état s'était "un peu dégradé récemment après une petite chute", a indiqué Jacques Jenvrin, son compagnon. L'actrice qui a tourné dans plus de 100 films avait fêté ses 100 ans en mai dernier.

Ce soir, à 20h55, France 3 lui rendra hommage en diffusant le film "Pièce montée" de Denys Granier-Deferre. Dans ce long-métrage, la comédienne donne la réplique à Clémence Poésy, Jérémie Renier ou encore Jean-Pierre Marielle.

Par conséquent, le film "Le choix de Cheyenne", initialement prévu, est déprogrammé.

Résumé

Bérengère et Vincent se marient dans le respect des traditions bourgeoises. Selon la coutume, familles et amis se réunissent à la campagne par une belle journée de printemps. Journée joyeuse pour certains, douloureuse pour d'autres, en tous les cas déterminante et inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours ceux du coeur, cette journée va vite devenir "L'heure de vérité", toute génération confondue ...

.