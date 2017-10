Des associations américaines s'inquiètent des montres connectées pour enfants

Sept associations américaines de défense des enfants, de défense des consommateurs et de protection de la vie privée souhaitent alerter les parents sur les montres connectées pour enfants. Alors qu'elles permettent aux parents de garder un œil sur eux en toute occasion, elles posent aussi des problèmes au niveau du respect de la vie privée et de la sécurité. Le but de cette action est d'interpeller les parents et régulateur américain du commerce, la Federal Trade Commission, pour qu'une enquête sur ces risques soit effectuée.

Dans un communiqué de presse, Josh Golin, de l'association "Campagne pour une enfance sans publicité", affirme qu'"en jouant sur le désir des parents de protéger leurs enfants, ces montres connectées mettent en réalité les enfants en danger". Ce groupe d'associations appellent les parents à la vigilance car, selon le communiqué, "des inconnus peuvent facilement prendre le contrôle des montres et les utiliser pour localiser les enfants et les écouter".

Des objets connectés pour enfants ont déjà été retiré du marché, sous l'impulsion parfois de ces sept associations américaines. En effet, le FBI a même ouvert une enquête l'année dernière après l'alerte que le groupe avait émise contre des poupées connectées.

En Europe, des associations alertent aussi des régulateurs européens et en Allemagne, la poupée connectée "Mon amie Cayla" qui avait été interdite à la vente en février car elle était soupçonnée d'espionner les enfants.

