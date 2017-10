Samsung lance une nouvelle version de son assistant vocal "Bixby" pour rivaliser avec Amazon et Apple

Samsung, qui cherche à rivaliser le leader du secteur Amazon, a dévoilé la nouvelle version de Bixby, son assistant vocal. L'enjeu est d'autant plus important que la première version, lancée il y a quelques mois avec le smartphone Galaxy S8, avait connu des débuts difficiles. Selon les experts, cette première version était moins efficace et performante que ses rivaux "Alexa" de Amazon ou "Siri" de Apple.

"Bixby 2.0 est une avancée fondamentale pour les assistants virtuels et une nouvelle étape importante qui va transformer notre vie numérique", écrit le groupe dans un communiqué publié à l'occasion de sa conférence destinée aux développeurs organisée à San Francisco. Autre différence avec sa première version, Bixby 2.0 sera "disponible sur tout appareil", explique le leader mondial des smartphones.

Véritable vitrine de l'intelligence artificielle, les assistants vocaux peuvent donner les infos, la météo, envoyer des mails et aussi interagir avec d'autres dispositifs connectés dans la maison.

Ainsi, l'entreprise sud-coréenne y voit un marché porteur car "l'intelligence de Bixby agira comme la tour de contrôle de votre écosystème d'appareils: téléphones mobiles, télévisions, réfrigérateurs, hauts-parleurs connectés ou tout autre technologie connectée imaginable".

Samsung affirme que Bixby est actuellement disponible dans plus de 200 pays et dispose de plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés.

